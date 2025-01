L'ex giocatore viola Claudio Piccinetti, ex tecnico anche delle giovanili gigliate, ha parlato a Lady Radio in merito alla cessione di Kayode, ormai nuovo calciatore del Brentford, toccando poi molti altri temi in ottica Fiorentina.

"Kayode ha avuto poco spazio e al Brentford potrebbe crescere, facendo una nuova esperienza. Il problema maggiore del 2004 viola è di natura tecnica, oltre ai miglioramenti che deve fare essendo giovane. Se si imponesse e venisse riscattato porterebbe una bella cifra. Evidentemente non si è creduto molto nel ragazzo, che ha giocato pochissimo, anche quando Dodô è stato in difficoltà e mi riferisco soprattutto all’ultimo mese e mezzo”.

‘Perchè richiamare Fortini a Firenze a fare la panchina?’

“È chiaro che un prodotto nato in viola cerco di tenerlo fino all’inverosimile, però…Fortini di ritorno per sostituire Kayode? Sta giocando alla Juve Stabia e viene qui a fare il panchinaro? Lo stesso discorso vale per Martinelli: se non giochi mai come fai a crescere? Il tempo passa per tutti. Moreno non può sostituire Kayode, è un centrale, è statico, soluzione che non convince per niente. Immagino che prenderanno un sostituto, non si può restare con un solo calciatore a destra. Martinez Quarta è andato via pur avendo spesso e volentieri spazio, nel calcio sei sul piedistallo poi sbagli tre partite e ti cedono. Ovviamente in tutte queste mosse c’è il benestare del tecnico, che ha bocciato il calciatore. Comuzzo deve migliorare molto nei fondamentali, è ancora molto giovane”.

‘In attacco segna solo Kean, in mezzo si fatica: Palladino deve trovare soluzioni’

“Man non fatica nella corsa, è un piacere vederlo giocare per le capacità di dribbling che ha. Nel reparto offensivo viola mancano i numeri, da Gudmundsson a Sottil, passando per Colpani e Ikone e Beltran. Solo Kean ha portato gol. Oggi vari singoli con convincono e la Fiorentina fatica in tutte le zone del campo, il 4-2-3-1 nelle ultime gare non ha portato a niente. In mezzo al campo Adli gioca sotto ritmo e ora mancano Cataldi e Bove. Palladino deve lavorare a delle soluzioni, uno come Cristante risolverebbe vari problemi. In mezzo al campo manca tanto".