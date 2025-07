La sindaca di Firenze Sara Funaro, dopo l'incontro con il ministro Abodi, era stata chiarissima: “Vogliamo portare la città a Euro2032, per questo abbiamo mandato la richiesta di rendere il Franchi una delle sedi ospitanti”. Una prospettiva ancora fatta di incertezze, visto lo stato attuale dell'impianto. Ma c'è chi non se la passa tanto meglio di così.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, allo stato attuale San Siro non è idoneo per ospitare gli Europei. Gli standard UEFA definiscono Milano una città perfetta per trasporti e accoglienza, ma è proprio lo stadio a dare problemi: servirebbe un nuovo impianto, non basta una ristrutturazione. E serve, soprattutto, presentare un definitivo progetto entro ottobre.