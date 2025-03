L'ex attaccante della Fiorentina ora in prestito all'Empoli Christian Kouame si rende protagonista di una classifica abbastanza infelice. Il centravanti ivoriano è secondo in Serie A per maggior minutaggio senza trovare il gol.

Kouame con le polveri bagnate: la classifica

Non solo lui ne fa parte: in sesta posizione infatti c'è anche l'ex Roma Ola Solbakken. A comandare questa classifica Valentin Mihaila, attaccante del Parma, e a chiuderla Alexis Sanchez. I tifosi viola possono solo sorridere pensando al salto di qualità fatto nell'ultima sessione di mercato avendo in rosa, invece, l'attuale secondo miglior marcatore della Serie A, Moise Kean.

Di seguito la classifica completa, riportata da Sky Sport: