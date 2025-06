La Fiorentina può inserirsi tra il Bologna e la recompra dell'Inter su Fabbian. La concorrenza della Lazio bloccata da... Cataldi

La linea azzurra della Fiorentina sul mercato potrebbe non esaurirsi con Fazzini perché c'è un altro ragazzo dell'Under 21 di Nunziata che fa gola al club viola ed è Giovanni Fabbian. Caratteristiche fisiche e da incursore importante, con un certo feeling con la porta: 16 gol nelle ultime tre stagioni. Sul classe 2003 incombe il diritto di recompra a 12 milioni che vanta ancora l'Inter e che i nerazzurri potrebbero esercitare per poi rimettere in vendita il giocatore a cifre più alte.

Oltre ai rossoblù, secondo il Corriere dello Sport è interessata anche la Lazio che però ha da smaltire anche Cataldi, rientrato proprio dal prestito alla Fiorentina.