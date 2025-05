La buona notizia che arriva dal Viola Park. Ma c'è anche un giocatore che non dovrebbe recuperare per domani

Fiorentina in campo per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia.

La buona notizia che arriva dal Viola Park è indubbiamente la presenza in campo di Dodo. Il brasiliano ride, scherza coi compagni, ma soprattutto è in gruppo, il che vuol dire che è abile e arruolabile per la sfida di domani.

Assente invece il centrocampista Danilo Cataldi che si è infortunato alla coscia durante la gara d'andata a Siviglia. Il giocatore prima si è messo a bordo campo ad assistere al lavoro fatto dai compagni, poi si è recato con Palladino su un altro terreno di gioco per provare a forzare. Al momento diciamo che è probabile che sia assente per la gara di domani.

Ci sono anche dei giovani aggregati per l'occasione. Troviamo infatti RomaniHarder