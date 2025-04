Il giornalista della RAI Giovanni Scaramuzzino ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina il giorno dopo il pareggio contro il Parma al Franchi. Queste le parole del radiocronista: "Secondo me la Fiorentina adesso è normale che fatichi con le piccole, soprattutto quelle che si devono salvare. Il Parma ieri mi ha impressionato perché non si è solo difesa, ma ha avuto anche le chance per vincerla. Anche se la classifica non è delle migliori, i ducali non sono una squadra materasso.

Il gruppo viola l'ho visto tutto sottotono e di certo la partita spezzettata non ha aiutato la Fiorentina. Il giocatore più in forma dopo De Gea è stato Dodo, il che fa capire quanta fatica facesse la squadra viola negli altri reparti. Ora serve concentrarsi sulla Conference. Champions? Ormai è andata, ma l'Europa League è alla portata".