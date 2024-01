Una contropartita tecnica per non lasciare sguarnito il Genoa e abbattere anche i costi

Come abbiamo scritto in queste ore, è Albert Gudmundsson il sogno di mercato della Fiorentina. Operazione economicamente molto importante in genere, ma in particolare per le casse viola (raramente nell'era Commisso si è andati sopra i 15 milioni di euro per l'acquisizione di un calciatore).

Contropartita tecnica

Per cercare di non lasciare sguarnito il Genoa e per abbattere in parte i costi dell'operazione, la Fiorentina ha prospettato la possibilità di inserire una contropartita tecnica.

Due nomi

Due i nomi che vanno per la maggiore in questo senso: M'Bala Nzola e Christian Kouame. Il primo comunque è da convincere a partire e non è facile visto che già ha messo dei bei paletti quando c'era la possibilità di uno scambio con Dia della Salernitana. Per il secondo invece si tratterebbe di un ritorno a casa, visto che Kouame si è proprio messo in evidenza con la maglia rossoblu addosso.

Ma il Genoa cosa ne pensa? Già è proprio questo il dilemma da sciogliere.