L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo è intervenuto dall'Arabia Saudita, dove domani si giocherà la finale di Supercoppa Italiana. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Non vogliamo escludere l'Italia, potremmo farlo anche per meno soldi. Non è un tema di soldi: si fa una valutazione solo in base a questo, ma il tema è la costruzione di un mercato e di una relazione. Lavorare con realtà importanti come i nostri club è un elemento che interessa all'Arabia: se noi stiamo chiusi nel nostro Paese pensando ai nostri tifosi, che sono la nostra forza, non facciamo una buona gestione”.

“Serie A all'estero? Ci lavoriamo, resto ottimista”

Sulla possibilità della Serie A in Arabia: “Ci lavoriamo da cinque anni, stile NFL. Ci piacerebbe molto giocare qualche giornata di campionato lì. I regolamenti non lo rendono possibile, ma resto ottimista. Non sarebbe comunque più di una gara a stagione e non sarebbe una di primo livello”.