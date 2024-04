Un clamoroso rovescio in Coppa di Romania convince Mutu: dimissioni al Cluj e Fenomeno a spasso

Ha incrociato la Fiorentina da allenatore con il suo Rapid Bucarest in un prestigioso triangolare nel periodo Mondiali in Qatar: poi da lì Adrian Mutu ha guidato il Neftci e il Cluj.

Da quest'ultimo club però si è dimesso nelle ultime ore, in seguito ad una clamorosa sconfitta per 4-0 in Coppa di Romania, contro l'Hunedoara.

L'ex Fenomeno viola resta dunque senza panchina e andrà a caccia di un'altra avventura.