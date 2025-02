L'Atalanta si guarda intorno per il post Gasperini: sul taccuino c'è Tudor, ma non solo

Nelle scorse ore sono arrivate le dichiarazioni prima di Gian Piero Gasperini e poi di Luca Percassi: dopo nove anni l'allenatore dell'Atalanta dovrebbe lasciare le redini del progetto nerazzurro non rinnovando il contratto.

Come riporta tuttomercatoweb.com, sul taccuino della società bergamasca ci sarebbero in primis due nomi. La continuità potrebbe essere rappresentata da Igor Tudor, seguito anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane per il possibile post Palladino, mentre la strada della discontinuità in casa atalantina è rappresentata da Maurizio Sarri.