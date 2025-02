La consapevolezza che il mercato invernale avesse rinforzato la rosa questa volta era condivisa da tutti e lo è ancora. Al di là di un vice Kean che non è arrivato (con gli eventi sfortunati sembrano mettere in evidenza sempre di più la sua assenza), la Fiorentina ha trovato a gennaio nuove forze a centrocampo con l'arrivo di Fagoli, Ndour, Folorunsho, oltre a Pablo Marì in difesa e Zaniolo davanti.

Dopo quasi un mese dalla chiusura del mercato, però, dei nuovi arrivi solo qualche sporadica traccia. E l'analisi riguarda anche le cessioni, perché davanti la Fiorentina ha venduto tutti gli esterni in rosa. Ci si aspettava dunque un gioco più centrale e verticale, con magari un modulo ad albero di natale e i terzini a spingere a tutta fascia. Non che chi è stato ceduto fosse un fenomeno imprescindibile, ma per lo meno esterno lo era.

Folorunsho, invece, ha preso in tutto e per tutto il posto che era di Edoardo Bove. Con l'ex Roma l'esperimento era riuscito, ma le caratteristiche dei due non coincidono alla perfezione e la fisicità dell'ex Napoli mal si concilia con una posizione con i piedi sulla linea laterale. Il classe '98 sembra più adattato che altro a quel ruolo. Qualcosa meglio Zaniolo, ma la fascia non è mai stata casa sua. Vendere gli esterni per giocare con gli esterni adattati: mossa sinceramente tutta da capire.

I rinforzi a centrocampo sono arrivati, ma del loro ingresso solo a partita in corso o fuori posizione (vedi Folorusnho e anche Fagioli contro il Como). Alla Fiorentina serve qualcuno che gestisca la palla in mezzo, compito che né Cataldi né Mandragora hanno mai dato l'impressione di poter fare da quando vestono la maglia viola.

Lancioni su lancioni e poche, pochissime idee. E se le idee non si riescono a trovare nemmeno contro Como e Verona, allora la situazione è preoccupante. Un grande mah.