Corriere dello Sport-Stadio: Fagioli e Firenze, è sbocciato l'amore

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Il triplete di Palla”. Ovvero: “Ha battuto Juve, Inter e Milan: è nel gotha viola”.

In primo piano: “Fagioli-Firenze amore sbocciato Il piano di Pradè”. Sottotitolo: “Tra prestito e riscatto, il talento potrebbe essere acquistato per sedici milioni: la Fiorentina accelera per chiudere l’affare”. In taglio basso: “Mandragora, un leader da azzurro”.

Qui leggiamo: “Palladino entra nel gotha viola”. Sottotitolo: “È tra i tecnici che hanno sconfitto le 3 big in un singolo campionato in 100 anni di storia della Fiorentina”.