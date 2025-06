Il futuro della Fiorentina si gioca anche in cabina di regia. E Pioli lo sa bene

Con il ritorno alla base del giocatore di proprietà della Lazio Danilo Cataldi, il centrocampo della Fiorentina è di nuovo un cantiere aperto, almeno per quanto riguarda la cabina di regia. Il regista di ruolo è il tassello mancante attualmente: un elemento fondamentale per il gioco che ha in mente il prossimo allenatore gigliato, ovvero Stefano Pioli. La squadra ha bisogno di un cervello tattico, di un uomo in grado di gestire ritmi e tempi con qualità. Senza un metronomo affidabile, il rischio è quello di perdere equilibrio e continuità, e la squadra viola questo non può permetterselo.

Le idee del tecnico

Pioli ha sempre fatto affidamento su interpreti tecnici con grande visione di gioco per guidare il suo centrocampo. A Firenze vuole replicare il modello vincente utilizzato al Milan, dove Ismael Bennacer era il caposaldo della manovra. L'obiettivo è trovare un profilo simile, capace di legare la difesa all’attacco e dare ordine al gioco. Non basta un giocatore dinamico: serve un leader silenzioso, che sappia leggere il campo con anticipo.

Il prossimo allenatore viola punta su una manovra pulita, fatta di passaggi corti, movimenti sincronizzati e verticalizzazioni rapide. Senza un regista all’altezza, l’intero sistema rischierebbe di incepparsi. Questa è quindi una scelta cruciale per il nuovo progetto tecnico.

Il futuro parte da qui

Dopo aver chiuso per un leader in attacco come Dzeko, la Fiorentina ora si dovrà quindi concentrare sulla regia. Con il calciomercato ancora da inaugurare la società dovrà scegliere con attenzione il prossimo “regolatore” in mediana. I nomi sul taccuino non mancano, ma la scelta finale dovrà rispecchiare identità, carattere e visione. Cataldi, ma anche Adli, nella scorsa stagione hanno dimostrato di poter fare la differenza quando erano in condizione; adesso in quel ruolo potrebbero giocare anche Fagioli e Mandragora, ma la loro predisposizione più offensiva e da mezzala non dovrebbero essere sacrificate. Insomma, un nuovo acquisto a centrocampo servirà sicuramente il prima possibile, dato che sarà l’ingranaggio principale del futuro centrocampo della Fiorentina.