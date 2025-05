Corriere Fiorentino: C'eravamo tanto amati

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sulla caotica situazione in casa viola nata dalle dimissione dell'ormai ex allenatore Raffaele Palladino.

A pagina 10 il quotidiano intitola “C'eravamo tanto amati” riferendosi al rapporto fra il patron viola Rocco Commisso e Palladino. Il Corriere prosegue poi approfondendo la situazione legata alle dimissioni: “Accordo per la risoluzione consensuale con Palladino, si attendono i documenti”. In taglio basso il quotidiano ricorda i rapporti non proprio idilliaci già avuti con altre società: “Da Gattuso a Prandelli, Rocco e le storie tese”.

Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino fa i nomi dei maggiori pretendenti sostituire Palladino sulla panchina viola: “Idea Pioli bis” e ancora “Piacciono anche Baroni e Farioli. I tifosi intanto attaccano la foto di Sarri ai cancelli del Franchi”.