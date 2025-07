Innesto di qualità per le giovanili della Fiorentina. Robert Corduneanu è ufficialmente un nuovo giocatore viola e si unirà all’Under 17.

Colpo per l'Under 17

Il club gigliato lo ha prelevato in prestito dal Juniorul Bucuresti, club romeno. Classe 2009, Corduneanu può giocare sia come difensore centrale che da centrocampista. Nei mesi scorsi era già stato in prova al Viola Park.