Italia Femminile in campo per la Nations League: Soncin schiera due giocatrici della Fiorentina dal primo minuto

La Nazionale Italiana femminile scende in campo per la gara contro la Svezia, valida per la Nations League. Il commissario tecnico Soncin sceglie di puntare su due ragazze viola, che scendono in campo titolari: Emma Severini e Agnese Bonfantini.

Di seguito, la formazione ufficiale delle Azzurre contro la Svezia.

Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari; Bonfantini, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Cambiaghi, Beccari. A disposizione: Baldi, Shore, Bergamaschi, Schatzer, Cantore, Piemonte, Girelli, Soffia, Serturini, Goldoni, Oliviero, Piga. Ct Andrea Soncin