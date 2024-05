E intanto c'è già una squadra (inizialmente) senza stadio per la prossima stagione: promozione ed esilio per il Como

C'è molta curiosità intorno al Como dei fratelli Hartono, di gran lunga i proprietari più ricchi della Serie A e appena sbarcati in massima serie. La squadra lariana però dovrà iniziare il suo campionato in esilio al ‘Bentegodi’ di Verona, a causa dei classicissimi problemi all'impianto di casa: il ‘Sinigaglia’. Troppo ridotta la capienza per gli standard della Figc e in attesa di una messa a norma, il Como ripartirà quindi senza il proprio stadio di casa, salvo deroghe.