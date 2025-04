Uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo sarà quello del difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo.

Su di lui ha parlato l'agente e intermediario, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio: “Quando c'è un difensore che ha avuto una crescita esponenziale, che è giovane ed oltretutto è italiano, è normale che vi siano tanti interessi intorno. Abbiamo visto la Fiorentina tenere la barra dritta e il cartello alto del prezzo di comuzzo col Napoli, quando l'operazione sembrava ormai fatta”.

Poi ha aggiunto: “E' innegabile che i canali tra Fiorentina e Juventus siano stati caldi ultimamente, per fortuna con esiti migliore in direzione Firenze piuttosto che quella inversa. Il Napoli, il Milan e la Juve hanno bisogno di fare delle operazioni in questo ruolo. Sarà un'estate calda per Comuzzo, bisogna vedere a che prezzo si arriverà con le offerte e quale sarà la volontà del club viola”.