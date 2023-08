La Nazione: Rincorsa vincente

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione, troviamo: “Calcio d'inizio”. Sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell'edizione di Firenze, invece, leggiamo: “Carica Rocco. Vai Fiorentina!”.

L'approfondimento a pagina 2: “Viola a Marassi, si riparte. L'abbraccio di Commisso: «Siamo ancora più forti»". In basso, due trafiletti dedicati ai tifosi e a un ex d'eccezione: “L’emozione dell’ex Gilardino «Sarà una sfida molto difficile»”. A pagina 3, un approfondimento su Italiano: “Vincenzo in clima partita: «Ritiro ok, siamo carichi. Adesso vogliamo vincere»”. A pagina 4, invece, le parole del direttore sportivo viola: “«I soldi oppure resta». Pradè avverte Amrabat”.

In via eccezionale, visto l'esordio in campionato, il quotidiano odierno contiene uno speciale di 24 pagine dedicato interamente alla Fiorentina, intitolato: “Rincorsa vincente”.