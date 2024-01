In vista della sfida di domani contro il Napoli in Supercoppa Italiana, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa: “Siamo arrivati in quelle due finali dopo un percorso straordinario, ma in certe partite sai di trovarti sempre contro squadre forti, proprio come Inter e West Ham. Abbiamo certo sbagliato qualcosa in alcuni aspetti, devi saper tenere botta soprattutto difensivamente e forse quest'anno stiamo imparando. Secondo me è cresciuta l'attenzione, non subiamo tanti gol come negli altri anni. Mi auguro che la lezione dell'anno scorso, che ci ha fatto stare male, ci farà presentare domani nella maniera più consona per mettere in difficoltà i campioni d'Italia”.

‘La Fiorentina merita sempre di giocarsi qualcosa di importante’

Sull'incontro: “Sono sempre partite secche, anche se questa è una semifinale. Vanno giocate in modo diverso rispetto al campionato. La Fiorentina merita sempre di arrivare a giocare qualcosa di importante e, quando ci si presenta in queste competizioni, l'orgoglio deve essere massimale”.

E aggiunge: “Abbiamo dimostrato crescita e maturità sotto tutti i punti di vista. Stiamo tenendo in modo ottimo e, anche quando non creiamo tantissimo davanti, cresciamo comunque. Questo ci sta portando a essere quarti e in corsa ovunque. Il cinismo sembra far parte di questa squadra e stiamo migliorando anche dietro. Quale miglior occasione, come domani, per mettere insieme queste componenti”.

‘Felicissimi di giocarcela contro questi squadroni’

Sul futuro: “Domani vogliamo essere liberi di testa, senza troppe pressioni. Siamo felicissimi di giocarcela contro questi squadroni. Adesso serve serenità, poi vedremo per il futuro, vista l'alta zona di classifica. Ora concentriamoci sulla Supercoppa. Più contento dei risultati o del progetto a Firenze? Entrambe le cose, sono andati a braccetto e ne sono felice”.