Programmato per i prossimi giorni il primo incontro tra Fiorentina e l'entourage di Kean per trattare il rinnovo

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è stato fissato per i prossimi giorni un primo incontro tra la Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per trattare il rinnovo.

L'incontro

La Fiorentina e Lucci, agente del calciatore, si troveranno per iniziare la trattativa. La società viola vuole blindare il giocatore dopo la scadenza della clausola rescissoria datata 15 luglio.

La possibile proposta

Secondo le prime notizie, il club gigliato sarebbe disposto a mettere sul piatto uno stipendio da circa 4 milioni di euro, quasi il doppio di quello attuale percepito dall'ex Juventus.