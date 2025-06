Il rebus più complicato da risolvere: quell'addio improvviso che ha lasciato il segno

Per quanto riguarda i giocatori rientrati alla Fiorentina dopo aver passato la scorsa stagione (o parte della stessa) in prestito è quello relativo a Riccardo Sottil. Lo scrive stamani La Nazione.

Addio improvviso

Dovesse rimanere dovrebbe riconquistare la fiducia dei tifosi e un posto in campo, dopo quell'addio improvviso a fine del mercato invernale e quelle frasi improvvide rilasciate poco dopo.

Carta per cambiare modulo

Difficile poterlo vedere nel 3-5-2, più facile una conferma per lui se Pioli decidesse di tenersi una carta per cambiare modulo a gara in corso. E in quel caso un esterno può far comodo.