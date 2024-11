E attenzione all'esordio europeo del ragazzino...

Da quando si è infortunato Albert Gudmundsson, Lucas Beltran è stato costretto a fare gli straordinari all'interno di questa Fiorentina che vola.

Stasera potrebbe essere giunto il momento di dargli un po' di riposo. Possibile che l'argentino parta dalla panchina, o al limite potrebbe anche iniziare da titolare per essere poi tolto a gara in corso.

In questo senso c'è la probabilità che trovi ancora una volta spazio il giovanissimo Tommaso Rubino, professione prediletta quella di trequartista, che recentemente ha fatto il suo esordio in Serie A e che potrebbe replicare il tutto anche in Europa.

Con la Primavera viola, Rubino sta facendo una stagione esaltante e senza Gudmundsson per lui, si è aperto uno spazio importante in prima squadra.