Alla vigilia di Celje-Fiorentina ha parlato il difensore sloveno Klemen Nemanic: “Queste saranno le partite più importanti della mia carriera. Domani sul nostro campo ci sarà un gigante del calcio europeo, una squadra che ci costringerà a una partita difficile. Ne siamo consapevoli, ma abbiamo un piano gara valido”.

“Questa partita è la giusta ricompensa”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è una squadra molto aggressiva, copre tutto il campo uomo su uomo ma ha anche dei punti deboli e noi proveremo a sfruttarli. Non abbiamo dovuto prepararci troppo psicologicamente, viviamo per queste partite. Le consideriamo come una ricompensa per tutti i nostri sforzi, per il campionato vinto l'anno scorso e per questa stagione, per il percorso in Europa che abbiamo fatto”.