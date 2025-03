Stop, dimentica (Atene). Oggi c'è da pensare solo al Napoli

Dimenticare Atene è un obbligo, esordisce il Corriere Fiorentino. Rimandare a domani il pensiero del Panathinaikos è l’imperativo per affrontare al meglio il Napoli.

Non pensare all'elefante

Sarà una domenica strana quella che la Fiorentina vivrà in Campania, costretta a non pensare troppo alla gara di ritorno dell’ottavo di finale di Conference per sfidare una delle pretendenti allo scudetto. Tornare subito in campo, dopo il tonfo in Grecia, può rappresentare la miglior medicina possibile.

E contro le big…

Contro le grandi la Fiorentina si è tolta le maggiori soddisfazioni in questa strana annata. Sfidare una formazione che vorrà fare la partita dettando ritmi e gioco potrebbe persino essere un vantaggio per Palladino, considerando le recenti difficoltà emerse contro squadre chiuse come Como e Verona.