La prima amichevole inglese della Fiorentina? E' senza copertura televisiva

Questa sera alle ore 20.30 italiane (le 19.30 locali) la Fiorentina giocherà la sua prima partita amichevole in Inghilterra contro il Bolton.

Niente copertura

Però i tifosi viola non potranno vedere in azione la loro squadra del cuore, perché per questo match non è prevista alcuna copertura televisiva, neanche in streaming internet. Buio più totale da questo punto di vista, a meno di qualche intervento in extremis che nel momento in cui scriviamo non è nell'aria.

Fiorentinanews.com c'è!

Per tutti però ci sarà almeno la diretta testuale di Fiorentinanews.com per ovviare a questo problema, con la descrizione in tempo reale delle azioni sul terreno di gioco. Un appuntamento da non perdere.