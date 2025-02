Dalle voci di mercato alla fiducia di Palladino. Così Moreno può essere un'arma in più nell'arsenale della Fiorentina

In un mese ha giocato quanto in tutta la stagione e nell'ultima sfida contro l'Inter non ha fatto di certo male. Matis Moreno sta piano piano rosicchiando minuti nella Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo un arrivo a Firenze nettamente in sordina. Del resto il solo anno da pro al Belgrano lasciavano presagire un periodo di adattamento abbastanza consistente per il difensore.

E la Fiorentina ha anche pensato di mandarlo a farsi le ossa in Serie A. Poteva finire a Monza nell'operazione Marì, alla fine è rimasto a Firenze. Sarà lui la vera alternativa a Dodo e di spazio ne avrà, visto il ritorno anche della Conference. Palladino gli sta dando sempre più fiducia e le 7 apparizioni stagionali potrebbero essere solo l'inizio per il duttile difensore argentino. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.