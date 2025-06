Comuzzo e un intervento chirurgico che resta top secret. Lo spettro (che si allontana) di essere uomo-mercato

In questi giorni Pietro Comuzzo non ha potuto aggregarsi con la Nazionale: avrebbero potuto convocarlo sia Spalletti per la maggiore che Nunziata per l'Under 21.

Top secret

Questo perché deve sottoporsi ad un intervento programmato da tempo. Operazione però che resta top secret da alcuni punti di vista. Non si tratta, fortunatamente, di niente di articolare, quindi niente che ha a che fare ad esempio con le ginocchia. Ragion per cui dovrebbe esserci tranquillamente alla ripresa dell'attività della squadra.

Uomo mercato?

Che possa essere ancora un uomo mercato? Niente è impossibile di questi tempi, però giova ricordare il fatto che Commisso si è opposto alla sua cessione in inverno nonostante il Napoli avesse messo sul piatto 30 milioni più bonus. Oltretutto, molto recentemente c'è stato il suo rinnovo contrattuale fino al 2029 (con opzione per portare l'accordo al 2030).