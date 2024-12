Gudmundsson travolto da Skorupski: Un episodio che ha condizionato Bologna-Fiorentina. La tesi (che non regge) a supporto del non rigore

C'è un solo ma grande episodio importante dal punto di vista arbitrale che ha condizionato la partita tra Bologna e Fiorentina.

L'episodio

Ovviamente è l’uscita di Skorupski su Gudmundsson avvenuta nella prima parte della gara. L'attaccante viola tenta di scavalcarlo, il portiere rossoblu, in uscita lo travolge.

La tesi per il non rigore

La tesi a supporto del non rigore, che non regge, è che l'islandese ha tirato senza essere ostacolato, che il contatto c'è stato dopo la partenza del pallone. Un cavillo tecnico che poco ha a che fare con il calcio e con quanto abbiamo visto in campo dove il danno procurato a Gud c'era, eccome.

Sette anni senza vittorie

Grandi e giuste le proteste della Fiorentina all'indirizzo dell'arbitro della partita Michael Fabbri con il quale, tra l'altro, i viola non vincono dall'aprile del 2018.