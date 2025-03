De La Fuente: "L'obiettivo è chiaro, vogliamo la Champions. Battere la Juve un passo fondamentale"

La Fiorentina Femminile sta definendo gli ultimi dettagli prima di affrontare la Juventus nella gara di Poule Scudetto, un incontro chiave per la difficile qualificazione in Champions League. Le bianconere, già vittoriose in Coppa Italia contro le Viola, si presentano ancora una settimana dopo.

De La Fuente carica l'ambiente

L'allenatore della Fiorentina, Sebastian De La Fuente, ha parlato della partita al sito della società: “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo raggiungere l'Europa. Stiamo lavorando forte per arrivare in Champions, anche se la strada è complicata a causa dei punti di distacco. Però siamo consapevoli di avere le possibilità per farcela, come abbiamo già dimostrato”.

“Vincere sarà fondamentale”

“La vittoria è fondamentale per avvicinarci alle prime posizioni. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile secondo me. Dobbiamo credere nelle nostre qualità. La Juventus ha un attacco potente: dovremo essere perfetti in difesa e pronti a sfruttare ogni opportunità in ripartenza”, ha concluso il tecnico argentino. Calcio d'inizio di Juventus-Fiorentina femminile domani alle ore 15:00.