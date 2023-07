Sfuma un altro nome per la porta della Fiorentina: accordo raggiunto tra Cragno e un club di Serie A

Continua la ricerca di un portiere da parte della Fiorentina. Nel frattempo, un altro nome accostato a lungo ai viola è sul punto di sfumare. Infatti secondo TMW Alessio Cragno, chiuso da Di Gregorio al Monza nell'ultima stagione, ha trovato un accordo con il Sassuolo, dove arriverebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Malgrado le poche presenze durante l'ultima stagione con il Monza, il portiere di origini fiesolane può rappresentare un rinforzo per il club neroverde, anche alla luce della carta d'identità del veterano Consigli. Cragno dunque non difenderà neanche l'anno prossimo i pali della “sua” Fiorentina, che invece dovrà continuare a guardarsi intorno per trovare un profilo da affiancare a Terracciano.