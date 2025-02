Inzaghi: "Il recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia non ci permetterà di lavorare bene, ma l'Inter si adeguerà"

Pochi minuti fa l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, alla viglia del derby contro il Milan di domani sera, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Tra i tanti temi toccati c'è anche quello relativo al recupero della prossima settimana contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Abbiamo giocato sedici partite in due mesi, praticamente un girone in due mesi, e siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions ma abbiamo ora il recupero con la Fiorentina e la Coppa Italia in una data particolare: ci impedirà di lavorare al meglio come pensavamo, però non dipende da noi. Come recupero hanno messo questa data che non ci aspettavamo, la data di Coppa Italia poteva essere diversa, ma sappiamo che dovremo correre anche a febbraio. Arrivare nelle prime otto di Champions pensavamo ci permettesse di lavorare diversamente, invece lo faremo come a gennaio”.

Ha poi voluto dire due parole sul recupero di giovedì prossimo contro la Fiorentina: "Mi era stato detto che si era trovato un accordo per quella come prima data disponibile, io non lo sapevo. È giusto che l'abbiano messa lì, noi ci adegueremo e giocheremo come sempre. Pensavo che a febbraio la squadra, giustamente per quanto fatto, la si potesse allenare ancora meglio, invece con il recupero di Firenze e la partita di Coppa Italia non mi permette né di lavorare né di dare il giusto riposo che questi giocatori avrebbero meritato dopo 16 partite in due mesi”.

Ha anche aggiunto: ”No, ci aspettavamo un calendario non così congestionato. Però mi è stato detto che è stato firmato da tutti in Lega, io non lo sapevo: è giusto così. Però il fatto di dover giocare giovedì a Firenze e il conseguente spostamento di lunedì porterà i giocatori ad allenarsi sempre. Dopo 16 partite in due mesi avrei dato loro un paio di giorni di riposo, ma i giocatori lo sanno e non ci sono problemi. A febbraio, essendo arrivati nelle prime otto, pensavamo di poterci allenare meglio e con più calma, ma non sarà così".