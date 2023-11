Il fatto che la partita tra Fiorentina e Juventus sia andata regolarmente in scena, nonostante la tragedia che aveva colpito una bella fetta del territorio alle porte di Firenze, è un qualcosa che, inevitabilmente genera polemiche.

Le società non si sono mosse

Il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti, intervenuto su Lady Radio, ha detto in proposito: “Dal punto di vista pratico non c'erano problemi, ma dal punto di vista dell'opportunità i problemi erano invece parecchi. E' chiaro che se si fossero mosse entrambe la società, la Lega avrebbe dovuto ascoltare le loro ragioni. E' altrettanto chiaro il fatto che nessuna delle due società aveva interesse a che si spostasse la partita. E' vero che decide la Lega, è vero anche però che Fiorentina e Juventus non si sono opposte a questa decisione”.

Incasso che non sarà devoluto in beneficenza

E poi: “Fossi stato nella Fiorentina avrei devoluto l'incasso e l'avrei pubblicizzato questo fatto. Non avendolo fatto, credo che questo significhi che, al momento, non ci sia volontà di farlo”.