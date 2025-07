Fu Massimo Drago, suo allenatore ai tempi del Cesena, a lanciare Franck Kessie. A Radio Bruno Toscana Drago ha parlato così dell'attuale obiettivo di mercato della Fiorentina: “Nella Primavera dell'Atalanta aveva giocato poche partite, nessuno lo conosceva bene e quando arrivò a Cesena, l'ultimo giorno di mercato, me lo presentarono come un centrale difensivo. In quel ruolo però non mi dava soddisfazione, tanto che inizialmente neanche lo convocavo. Poi ho capito che il suo ruolo era il centrocampista e quella fu la svolta della sua carriera. Dimostrò di avere delle capacità fuori dal comune nell'uno contro uno e in fase d'inserimento”.

“E' un centrocampista offensivo”

Poi ha aggiunto: “Era molto furbo, faceva finta di non capire quando gli venivano fatti discorsi che non gli piacevano. Però è sempre stato un ragazzo molto disponibile, con grande voglia di sacrificarsi e migliorare. Può fare tutti i ruoli del centrocampo, volendo anche il trequartista. Per quanto fisico e muscolare, per me è un centrocampista offensivo. Se la trattativa inizia vuol dire che Kessie ha voglia di tornare in Italia, e che Pioli lo vuole. Dopo un po' dell'Arabia ci si stanca".