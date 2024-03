FOTO FN: La poltroncina lasciata libera in tribuna d'onore e gli omaggi del Milan a Barone

Una poltroncina è stata lasciata libera in tribuna d'onore per Fiorentina-Milan: quella dove era solito sedersi l'ex direttore generale viola, Joe Barone.

Una maglia della squadra, con il suo nome, e un mazzo di fiori, questi gli omaggi che sono stati posti sopra alla postazione del dirigente recentemente scomparso e al quale è stato ‘dedicato’ il minuto di silenzio effettuato prima dell'inizio della gara. Va precisato che, come comunicato in una nota ufficiale, il mazzo di rose bianche è stato depositato sulla poltroncina in tribuna autorità nel corso del minuto di raccoglimento da parte del presidente del Milan Paolo Scaroni e dalla società rossonera.azzo di roe bianche