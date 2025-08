Corriere Fiorentino: E ora un altro centravanti

Una pagina per la Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

Le vicende di mercato in primo piano: “Sohm e non solo…” è il titolo. E ancora: “Visite mediche per il centrocampista svizzero arrivato dal Parma che oggi volerà in Inghilterra per raggiungere la squadra. Ora l'obiettivo è un altro centravanti”.

Conference League

In taglio basso invece leggiamo: “Tra la Fiorentina e il girone di Conference c’è una squadra ucraina o una ungherese”. Sottotitolo: “Nei preliminari del 21 agosto i viola affronteranno la vincente di Polissya-Paksi”.