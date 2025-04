"La Juventus ha deciso di accelerare per Comuzzo, Tudor ha già dato il suo benestare alla trattativa"

Il giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri ha aggiornato sul portale di Sky Sport Svizzera la situazione di mercato che riguarda Pietro Comuzzo, attenzionato tra le altre anche dalla Juventus.

Nell'articolo si legge come i bianconeri abbiano deciso di accelerare per Pietro Comuzzo. Una scelta avallata da Igor Tudor, che dovrebbe rimanere alla Juve la prossima stagione, con il difensore viola si inserirebbe alla perfezione nell'idea di difesa a tre del tecnico juventino. Il club di Torino è già in contatto con gli agenti di Comuzzo e ora spera di trovare un accordo con la Fiorentina, che chiedono più di 35 milioni per il suo cartellino.