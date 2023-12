Il Lecce passa al Viola Park nella ripresa, altra sconfitta per la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa è penultima

Fiorentina-Lecce 0-2 (71' McJannet, 74' Agrimi)

FIORENTINA (3-4-2-1) Tognetti; Biagetti (C) (90+1' Baroncelli), Comuzzo, Elia; Vigiani (64' Maggini, 71' Spaggiari), Vitolo (90+1' Gudelevicius), Ievoli, Fortini; Padilla (64' Braschi), Rubino; Caprini.

A disp.: Dolfi, Maggini, Romani, Baroncelli, Scuderi, Spaggiari, Denes, Gudelevicius, Mignani, Braschi, Guidobaldi.

All.: Daniele Galloppa

Triplice fischio al Viola Park, finisce qui Fiorentina-Lecce e vincono gli ospiti. Reti di McJannet e Corfitzen, altra sconfitta per la squadra di Galloppa. I salentini si risollevano nelle zone basse di classifica, Fiorentina penultima da sola

90+4' SAMEK! Mancino fuori di poco del centrocampista ospite, che ha provato a battere Tognetti in diagonale

90+3' Ammonito anche Rubino, che rifila un calcione a Burnete

90+3' ELIA! Di testa da pochi passi il centrale viola spedisce alto l'ottimo invito su punizione di Rubino. Ultimi sgoccioli di gara al Viola Park

90+2' Ammonito il ceco Samek che allontana il pallone a gioco fermo rallentando la ripresa dell'azione viola

90+1' Entrano Baroncelli e Gudelevicius, fuori Biagetti e Vitolo

90' 4 minuti di recupero

87' Nessuna velleità di rendersi pericolosa per la Fiorentina che di fatto si è arresa. È sfuggita completamente di mano la partita in pochi minuti alla squadra viola

83' Il Lecce inserisce Munoz, fuori Corfitzen. Cambio ovviamente conservatico per il tecnico ospite Coppitelli

80' CORFITZEN! Ora il Lecce va a nozze in campo aperto. Il danese col mancino spara a rete dopo aver puntato Comuzzo, interviene Tognetti che evita la terza marcatura ospite parando in corner

79' Calcia sul palo del portiere Rubino ma la conclusione non arriva in porta perchè trova il muro leccese, ancora Rubino ma il tiro del calciatore viola è respinto nuovamente

78' Punizione dal limite per la Fiorentina, il fallo è avvenuto davvero nei pressi della riga dell'area di rigore ospite, con Minerva che ha steso Rubino. Opportunità per provare a pungere per la squadra di Galloppa

74' GOL DEL LECCE. Agrimi firma il raddoppio a porta sguarnita dopo un pasticcio di Elia, l'esterno ospite prima viene murato da Tognetti quindi deposita in rete. 0-2

71' Esce Maggini, entra Spaggiari. Fiorentina che ha subito gol in inferiorità numerica. Difficile assai capire perchè non sia stato effettuato il cambio immediatamente

71' GOL DEL LECCE. Rete di McJannet che col sinistro infila la porta viola, dopo la respinta non irresistibile di Tognetti sul tiro non irresistibile di Corfitzen. 0-1

69' Maggini si accascia a terra dopo neppure 5' dall'ingresso in campo toccandosi il flessore. Infortunio per il difensore viola che sarà costretto ad uscire, salvo soprese

67' Pacia trattiene vistosamente Caprini che si era liberato con un bellissimo movimento spalle alla porta, ammonito il centrale tedesco e punizione interessante per la Fiorentina

64' Cambi per Galloppa: esce Padilla ed entra Braschi, fuori Vigiani per Maggini

64' AGRIMI! Respinge Tognetti con grande reattività il destro ravvicinato dell'esterno ospite, ben smarcato dal velo di Corfitzen su azione di corner

61' MCJANNET! Iniziativa personale dell'irlandese che porta palla centralmente e va al tiro due volte col sinistro, la prima conclusione è respinta mentre la seconda esce di poco sul primo palo

56' Lancio lungo a pescare Burnete, ha un'ottima mattonella per andare al tiro il centravanti ospite ma conclude malissimo in diagonale, pallone fuori e nessun rischio per Tognetti

54' Ammonito Elia, per un presunto fallo su Corfitzen. Difficile sinceramente capire la decisione del direttore di gara Andeng

50' Molto sciocco e inutile il fallo con cui Biagetti rimedia un cartellino giallo. Intervento senza senso del centrale viola ai danni di Burnete

49' Schema viola, Rubino serve Padilla che scarica per la conclusione di prima intenzione da parte di Ievoli, il tiro però è ancora respinto e il Lecce può uscire

47' Bell'azione della Fiorentina e Vulturar prende un giallo inevitabile abbattendo Rubino, liberato da un pregevole tocco di Caprini al culmine di un fraseggio molto bello dei giovani viola

46' Via al secondo tempo. FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+1' RUBINO! Padilla sgasa e poi scarica per Rubino che calcia bene a rete, Borbei si distende e respinge bene il tiro del calciatore gigliato

45' 1 minuto di recupero

44' Conclusione all'apparenza non insidiosa di Ievoli che controlla e spara con l'esterno di controbalzo, il vento però impensierisce il portiere salentino Borbei che devia sopra la traversa

42' Stavolta è la Fiorentina che va in contropiede e Padilla semina un paio di avversari ben imbeccato a sinistra, suggerimento d'esterno al centro e Vigiani viene chiuso in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, buona l'uscita spericolata di Borbei col pugno

40' Schema da palla inattiva del Lecce che riesce a metà, azione chiusa dal destro sbilenco di Vulturar che sparacchia fuori di metri. Non si sblocca la situazione al Viola Park

35' Movimento da centravanti di Caprini che fa sfilare il pallone liberandosi del marcatore, il destro della punta viola dal limite però viene schermato e il Lecce evita così ogni problema

32' VITOLO! Si gira bene in area Vitolo anche se si allunga un po' il pallone e poi va al tiro impegnando Borbei, che anche se in maniera un po' goffa riesce a respingere, poi Pascalau spazza via anticipando Caprini

31' Biagetti si mette in proprio ed entra alla grande dentro al campo smarcando poi Padilla che si perde però sempre al momento della scelta e conclude in maniera flebile tra le braccia di Borbei, cercando un destro sul secondo palo che fa il solletico al portiere romeno

25' Altra ammonizione in casa Lecce: intervento in ritardo dell'irlandese McJannet su Fortini e cartellino giallo per il calciatore nato a St.Albans

22' Primo giallo della gara, lo rimedia Burnete. La punta romena del Lecce interviene in maniera insensata e veemente da dietro su Ievoli: ammonizione per lui

18' Padilla con la sua velocità mette in difficoltà Minerva e arriva quasi sul fondo, pallone radente al centro e Pascalau chiude in corner. Sul successivo piazzato per la Fiorentina però è attenta la difesa salentina che allontana la minaccia dai propri 16 metri

16' VULTURAR! Botta di prima intenzione del centrocampista romeno, risponde presente coi pugni Tognetti che mura il tiro sul primo palo. Il calciatore del Lecce si è inserito sugli sviluppi di una rimessa laterale ma non è stato seguito dalla mediana viola

13' Prova a calciare la Fiorentina, in maniera molto timida. Fortini si accentra in maniera brillante ma poi offre un pallone morbido a Borbei col destro

8' Lecce che scherma uomo su uomo i calciatori viola, Fiorentina che tenta col palleggio di trovare il varco giusto per bucare la muraglia pugliese ma fatica ad essere precisa. La squadra ospite appena riconquista la sfera tenta sempre di pungere in contropiede con classiche azioni di rimessa, attenta finora la retroguardia di Galloppa

5' Rischia il Lecce in uscita, Rubino per poco non soffia la sfera a Pascalau e avrebbe potuto involarsi verso la porta leccese, ma rimedia il centrale romeno che col fisico ha la meglio sul fantasista gigliato

3' La Fiorentina fa girare bene il pallone poi va lunga con Biagetti, il tedesco Pacia e Pascalau mancano l'intervento ingannati anche dal vento e Caprini col sinistro ha l'opportunità per andare al tiro ma spedisce lontano dalla porta difesa da Borbei

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Il poker in casa della Sampdoria, seguito al passaggio del turno in Coppa Italia, potrebbe aver lanciato la Fiorentina Primavera di Galloppa, oggi attesa da uno scontro diretto delicato.

Al Viola Park arriva infatti il Lecce, pochi mesi fa avversario in finale scudetto. Fischio d'inizio alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.