Non solo Tessmann: al Lione ci è finito anche un obiettivo del mercato estivo viola. Ritorno di fiamma per l'anno prossimo?

Come da comunicato ufficiale della Direzione Nazionale di Controllo e Gestione, che si occupa dei casi legati alla finanza dei club calcistici francesi, il Lione ha tempo fino a giugno per risanare l'enorme debito accumulato, stimato attorno ai 505 milioni di euro, altrimenti sarà retrocesso d'ufficio in Ligue 2. La stagione dell'OL non è partita nel migliore dei modi (5° posto a -11 dalla capolista PSG), pur contando una campagna estiva degna di nota, la cui spesa complessiva ammonta sui 150 milioni di euro. Tra questi, si contano ben due obiettivi estivi della Fiorentina.

Prima Tessmann, poi un secondo centrocampista dalla Premier: idea per giugno?

Infatti, dopo l'arrivo di Tanner Tessmann, a lungo accostato alla Fiorentina quest'estate, il Lione decise di rifornire ulteriormente il parco centrocampisti regalandosi il roccioso Orel Mangala, acquistato per 23.5 milioni di euro dal Nottingham Forest. La Fiorentina, sfumato Mangala, virò su Richardson (e poi Bove e Cataldi all'ultimo giorno di mercato), ma il nome del belga è rimasto in orbita viola: attualmente è in prestito all'Everton, e col Lione ha disputato solo una partita prima di essere girato agli inglesi. Che sia possibile un ritorno di fiamma?