Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex attaccante e campione d’Italia con la Fiorentina Luciano Chiarugi ha spaziato su varie tematiche di casa viola, concentrandosi anche su vari singoli della rosa gigliata.

‘Fazzini ha fatto il salto di qualità’

“La Fiorentina sta facendo veramente una grande squadra, le sensazioni sono molto buone. Sono arrivati dei ragazzi molto interessanti come Viti e Fazzini. Ho sponsorizzato spesso Fazzini, perchè penso che nell’ultimo anno abbia fatto un salto di qualità ad Empoli, speriamo poi che a centrocampo Fagioli ritrovi la giusta mentalità. Vediamo cosa accadrà con Mandragora, se andrà via servirà maggiore struttura fisica per compensare il centrocampo viola. Kessiè? Credo ci sia concorrenza e che abbia un ingaggio troppo alto. L’esclusione di Sottil è una scelta unanime di allenatore e società”.

‘La Fiorentina può essere la squadra rivelazione’

“Sto ancora fremendo per Kean, sarò più tranquillo quando firmerà il rinnovo, e come me anche Pioli e tutta la Fiorentina. Dietro a lui e De Gea la squadra lo scorso anno ha lavorato bene. Se verrà confermato anche Dodô, la Fiorentina può essere la squadra rivelazione. Dzeko grande acquisto, ed ha fatto delle dichiarazioni da grande giocatore, di grande umiltà, mettendosi a disposizione della squadra. Tridente con Kean e Gud? Se l’islandese ritrova se stesso, in avanti la Fiorentina ha una squadra interessantissima. Ci sono tre competizioni da giocare e Pioli è l’allenatore giusto per riportare la Fiorentina al posto che merita”.