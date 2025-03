A parlare in sala stampa è Marin Pongracic, ottimo protagonista della vittoria di oggi sull'Atalanta:

"Abbiamo cambiato il sistema e ci troviamo bene, abbiamo trovato una bella soluzione per andare alti con coraggio, quando siamo ben posizionati e questo dà un po’ di fastidio. Quando qualcuno viene a pressarmi alto so che è fastidioso. Stiamo facendo bene, tutti danno sempre il 100% e questo è importante.

Abbiamo tanta qualità, l’abbiamo dimostrato e anche a inizio stagione, quando abbiamo vinto otto partite di fila, non era fortuna. Abbiamo trovato la strada giusta, con umiltà lavorare così e la prossima settimana c’è un altro scontro diretto.

Mi piace spingermi avanti? Quando ero più giovane lo facevo di più ma quando c’è spazio provo a farlo perché aiuta tanto anche la squadra, se passi una o due linee si creano grandi buchi. Oggi non ho trovato la miglior soluzione quando l’ho fatto ma il primo compito è proteggere la difesa.

E’ il mio momento finalmente? Sono venuto qua con tante ambizioni e voglio migliorarmi tutti i giorni. Voglio essere parte di questa squadra, mi hanno pagato tanto e voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato. Ho avuto tanti infortuni ma ora sono in palla.

Obiettivo? Deve essere vincere ogni partita perché abbiamo visto che anche contro le più grandi del campionato possiamo fare punti. Dobbiamo essere concentrati e non guardare le altre. Possiamo fare grandi cose, anche in Conference ma siamo pericolosi per tutti".