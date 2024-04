La probabile formazione dell'Atalanta: due assenti di lusso per Gasperini, che attiva le rotazioni dopo la vittoria a Napoli

Stasera la Fiorentina ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (squalificato, sarà in tribuna), forte della grande vittoria in campionato a Napoli. Ottimo momento per i nerazzurri, che tornano a giocarsi dopo tre anni la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia.

Niente da fare, ancora, per De Ketelaere e Scalvini starà fuori per circa un mese. A questi infortuni, i nerazzurri rispondono con tanti cambiamenti rispetto a quattro giorni fa. Carnesecchi in porta, difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac. Fasce occupate da Holm e Ruggeri, con De Roon e Ederson in mezzo al campo. Koopmeiners e Lookman pronti a piazzarsi alle spalle di Scamacca.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All.: Gasperini.