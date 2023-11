Stenta a decollare il Pisa di Aquilani: pareggio interno col Brescia e zona playoff ancora distante

Continua a viaggiare a ritmi blandi il Pisa dell'ex tecnico viola Aquilani. La formazione toscana ha chiuso un pari contro il Brescia, dopo essere passata in vantaggio dopo pochi minuti dall'inizio. La rete di Moreo, infatti, non è valsa i tre punti per i toscani, che si sono fatti riprendere nel secondo tempo.

Zona playoff ancora distante

Il Brescia l'ha pareggiata con Bjarnason, negando ad Alberto Aquilani la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff. La prima esperienza fra i grandi dell'ex Fiorentina parla di un Pisa distante quattro lunghezze dal neopromosso Catanzaro, che però ha ancora una partita da giocare.

Riuscirà l'ex Fiorentina ad incidere?