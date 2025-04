Arriva il verdetto sulle condizioni di Reijnders: Conceicao ritrova il sorriso a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina

Durante la rifinitura svolta nella giornata di ieri, a poco piu di 24 ore dalla sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Sergio Conceicao è stato costretto a far uscire anzitempo dal campo uno dei pilastri di questa stagione. Durante l’ultima sessione di allenamento il centrocampista Tijjiani Reinders è stato costretto a fermarsi per indisposizione.

L'olandese aveva lasciato l'allenamento di rifinitura

Come sottolineato nelle ultime ore l’olandese ha avuto a che fare con problemi intestinale, e quindi non di natura muscolare, che sopraggiunti a poche ore dalla sfida di stasera lo avevano messo in forte dubbio. E questa mattina, prima di render noti i convocati, il tecnico portoghese ha avuto la risposta ufficiale sulle sue condizioni.

Sérgio Conceição ritrova il sorriso: da capire se lo schiererà titolare o meno

Come riportato poco fa da Milannews24 il Milan tira un sospiro di sollievo. Grazie ad un intervento tempestivo dello staff tecnico rossonero Reijnders è da considerarsi completamente recuperato. Sergio Conceicao è pronto a confermarlo titolare: da capire se l’olandese giocherà da trequartista con uno tra Bondo e Musah vicino a Fofana oppure sarà proprio lui a giocare al fianco dell’ex Monaco.