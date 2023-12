Corriere dello Sport-Stadio: Caccia al vice Gonzalez

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Solo la Viola". Sottotitolo: "Nzola rifiuta l'Angola: sceglie la Supercoppa". Sommario: "Il suo ct Gonçalves aspetterà fino al 30 dicembre ma il giocatore appare deciso a non abbandonare la Fiorentina, che sarà impegnata in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio. Mercato: caccia al vice Gonzalez".

Qui leggiamo: “Coppa d’Africa Nzola dice no”. Sottotitolo: “Si era reso disponibile alla chiamata dell’Angola ma ha cambiato idea: gli impegni della Fiorentina, compresa la Supercoppa, l’hanno convinto a restare”.

Apertura in questa pagina per: “Milenkovic, sei anni tutti per la Fiorentina”. Sottotitolo: “Due gare di campionato in panca A Monza si riparte con un obiettivo: vincere in trasferta dopo 2 mesi”. In taglio basso: “Terracciano e Christensen l’alternanza è ora a regime”.