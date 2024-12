Oltre 40 milioni di prevalente inutilizzo: quanto margine ha ancora la Fiorentina? Una squadra da rimodellare sui due colpi da novanta del mercato

Nei piani estivi della dirigenza viola c'era una Fiorentina fondata su Marin Pongracic, perno della inizialmente prevista difesa a tre, e soprattutto Albert Gudmundsson che doveva essere insignito del ruolo di trascinatore, numero 10 e post Nico. La storia poi ha preso una sua piega imprevedibile e ad oggi tra il croato e l'islandese, di presenze se ne contano poche causa tanti problemi fisici.

Naturale dunque domandarsi quanti margini di crescita abbia la Fiorentina, visti gli oltre 40 milioni fin qui di fatto inutilizzati: 16 per il centrale e potenzialmente quasi 30 per l'ex genoano. Se per il talento dei Geyser il destino è però sul campo, perché Palladino dovrà trovare il nuovo assetto post-Bove, per il difensore il futuro rappresenta un po' un rebus vista l'esplosione di Comuzzo. In tal senso la sostituzione di Milenkovic ha preso decisamente un aspetto inatteso.