Burdisso e l'enorme rimpianto con il quale lascerà la Fiorentina. Una tavola che era già apparecchiata

A fine stagione dunque Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina.

Contributo alla causa nell'ultima estate

Il direttore tecnico viola ha provato a dare il proprio contributo alla causa. Lo ha fatto in particolar modo nel corso della scorsa estate quando è andato a pescare in Argentina un prospetto e una scommessa come Gino Infantino, ma soprattutto puntando forte su Lucas Beltran.

Ma il vero grande rimpianto è…

Ma il vero, grande, rimpianto è un altro e corrisponde al nome di Julian Alvarez. Per lui Burdisso si era mosso in tempo, prima del Manchester City tanto per dire, ed era riuscito ad apparecchiare una bella tavola per il club viola. In quel momento però non aveva le mani libere e si è visto bloccare un'operazione che sarebbe stata dispendiosa, ma in linea con quanto speso per lo stesso Beltran e che avrebbe garantito alla Fiorentina l'arrivo di un grandissimo giocatore.

Tanti sono i particolari emersi in questi mesi su questa faccenda che non hanno fatto altro che riaprire questa ferita.