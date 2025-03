L’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, intervistato da ESPN Argentina, ha espresso la sua opinione in merito alle differenze tra il calcio sudamericano e il calcio europeo: “Noi argentini screditiamo abbastanza spesso il nostro campionato e il nostro calcio. Ho la fortuna di giocare in Europa e qui ci sono i migliori, ma anche in Argentina il livello è molto importante”.

E aggiunge: “Ci sono tante differenze a livello di gioco, ma il nostro calcio rimane uno dei migliori. Giocare in Europa ti aiuta in ottica Nazionale perché sei più considerato. Alla fine giochi ogni weekend contro le top squadre del mondo”.