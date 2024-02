Perinetti: "Le dichiarazioni di Enzo Raiola non mi sono piaciute. Ma la situazione tra Bonaventura e la Fiorentina si può ancora risolvere"

Noto dirigente del mondo del calcio, Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della vicenda legata a Giacomo Bonaventura: “E' un giocatore che ha dato molto alla Fiorentina in questi anni. Non mi piace mai quando i procuratori fanno uscite come quella di Enzo Raiola, perché mettono pressioni sia al giocatore che alla società".

“La situazione si può ancora risolvere”

Stiamo parlando - ha aggiunto Perinetti - di un problema tipico dell'Italia. I giocatori, spinti dai procuratori, cercando sempre più spesso di ottenere il rinnovo del contratto. Invece bisognerebbe prima di tutto rispettare il contratto in essere, e poi pensare al rinnovo. Comunque credo che la Fiorentina e Bonaventura, con calma, possano risolvere la situazione".