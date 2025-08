Il numero 10 della Primavera va a farsi le ossa in Serie C. Si trasferirà in Lombardia

Dopo aver capitanato la Primavera di Galloppa, Mattia Ievoli nelle prossime ore potrebbe salutare Firenze e la Fiorentina. Il centrocampista classe 2005, nato in Versilia, a Camaiore, dovrebbe accettare il corteggiamento di un club di Serie C.

Ievoli va a farsi le ossa in Serie C

Il capitano della Fiorentina Mattia Ievoli si appresta a lasciare per la sua prima esperienza tra i professionisti. Il centrocampista classe 2005, come riporta TuttoC.com, è vicino al trasferimento, all’Ospitaletto Franciacorta, club lombardo neopromosso in questa stagione. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito.

Il numero 10 di Galloppa lascia la Fiorentina

Ievoli ha preso parte alla Coppa Viareggio 2023 con la rappresentativa Under 18, disputando cinque partite e segnando una rete. Nella stagione 2023/24 ha debuttato in Primavera 1, collezionando 27 presenze con un gol all’attivo più 22 partite e tre reti con l’Under 18. Ha vinto con i viola la Coppa Italia Primavera. La stagione 2024/25 è stata quella della conferma definitiva: con la maglia numero 10, è stato impiegato stabilmente nel ruolo di centrocampista centrale, totalizzando 26 presenze in Primavera e due reti.